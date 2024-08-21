الجو صيفي حار وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويكون سديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والساحلية، واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المنطقة الوسطى والجنوبية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.