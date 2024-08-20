أكثر من 35 ألف خدمة قدمها مركز خدمة المواطن في السويداء.. ومعوقات تعترض العمل

تشرين- سهى الحناوي:

بيّنت مديرة مركز خدمة المواطن في السويداء خلود مسعود لـ”تشرين” أن المركز يقدم نوعين من الخدمات للمواطن، أولها خدمات بطيئة “غير آلية” تخص مجلس مدينة السويداء، تقتصر على خدمة الرخص الإدارية التي تشمل الفعاليات والمهن التجارية مثل (محال السمانة- الفروج- المكاتب العقارية- حلاقة نسائية ورجالية- سوبر ماركت.. إلخ).

أما الثانية فهي خدمات سريعة تشمل (معاملات السجل العدلي “غير محكوم” التي بلغت 2424 وثيقة، و7503 بيانات عائلية، و7423 بيان قيد فردي، إضافة إلى بيان زواج- طلاق- وفاة- ولادة- إخراج قيد- غير موظف- رخص إدارية، كما يتم إنجاز معاملات عقود الإيجار سكنية وتجارية (مؤقت ودائم)- وخدمات خاصة بمجلس المدينة مثل إفراز وتقسيم ورخص بناء وتسوية وعددها 635 خدمة، وكان أكثر الخدمات المقدمة خدمة تصديق قنصلي وعددها 11685 وثيقة.

ولفتت مسعود إلى أن مركز خدمة المواطن أنجز منذ بداية العام حتى تاريخه أكثر من 35 ألف خدمة سريعة وبطيئة، وتم مؤخراً تفعيل مكتب الدعم والمساندة الذي يخفف الكثير من الأعباء المادية والتنقلات على المواطنين، بحيث يستطيع المواطن الحصول على ثبوتيات العقار من النافذة الواحدة من دون اللجوء إلى مديرية المصالح العقارية.

كما تم هذا العام تفعيل خدمتي إلغاء واسترداد الحسابات على برنامج “معاملاتي”، بحيث يتم تقديم طلب من صاحب العلاقة مباشرة ودفع رسم معين، ويرسل الطلب إلكترونياً إلى الشركة السورية للاتصالات لتتم المعالجة. وبهدف تبسيط المعاملات أمام المراجعين تم تشغيل المركز على منظومة الطاقة الشمسية.

مسعود أشارت إلى أنه ثمة معوقات تعترض عمل المركز، أولها قلة عدد الموظفين المؤهلين القادرين على التعامل مع الحاسب ومع أعطال الشبكات بسهولة ويسر، وعدم توافر تقني مفرّغ لمصلحة المركز، حيث تتم الاستعانة بمهندس معلوماتية من مجلس المدينة، إضافة إلى قلة عدد الموظفين، حيث يقدم الموظف أكثر من خدمة حتى لو كانت خارج إطار صلاحياته، إضافة إلى البطء بتقديم خدمة عقود الإيجار السكنية بسبب انقطاع الشبكة الخاصة بالمديرية المالية.