إعداد دليل المدارس الخضراء ضمن مخرجات ندوة «التحول الرقمي على طريق التعليم الأخضر»

حمص- ميمونة العلي:

استضافت جامعة البعث-كلية الهندسة المدنية ندوة تربوية بعنوان “المستقبل المستدام: رحلة التحول الرقمي على طريق التعليم الأخضر” بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.

ولفت رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي في التعليم الأخضر والوصول إلى المناهج الخضراء وتخطي العوائق والتحديات التي تواجه التعليم الأخضر في المؤسسات التعليمية لتحقيق رؤية مستقبلية في ظل التحول الرقمي استناداً إلى تجارب بعض البلدان المتقدمة في هذا المجال.

وأشارت مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة نادية غزولي إلى أن نتائج الأبحاث المقدمة ومخرجات الندوة ستدخل في إعداد دليل المدارس الخضراء، وفي التطبيق التجريبي على عينة من المدارس في كل من محافظة دمشق وريف دمشق وحمص للعام الدراسي 2024/2025 والذي سيتناول ثلاثة مشكلات رئيسية، هي الكهرباء والمياه وفرز النفايات، لأن هذه المشكلات أصبحت تتطلب تحولاً مجتمعياً يبدأ من المدرسة، لأنها حاضنة للتعافي ليصبح التعليم الأخضر منهج حياة ومبدأ تفكير سليم.

بدوره، الدكتور صالح الزاملي من جامعة واسط في العراق أوضح أن الندوة تسلط الضوء على تطبيق مفهوم التعليم الرقمي و التعليم الأخضر في مؤسساتنا التربوية ومدارسنا ، لذلك تأتي أهميتها كونها تتزامن مع ما تمر به المنطقة من تداعيات تؤثر على كافة المؤسسات، ومنها المؤسسات التعليمية والتربوية.

الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت27 بحثاً مقدماً من قبل 42 باحثاً، شارك فيها باحثون من جامعة واسط في العراق والمركز الوطني لتطوير المناهج ومركز القياس والتقويم والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومديرية تربية حمص.