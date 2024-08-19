الحرارة أعلى من معدلاتها وهبات رياح نشطة على المنطقة الوسطى والجنوبية

تشرين:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو ليلاً معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المنطقة الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.