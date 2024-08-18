1068 طالباً وتلميذاً تقدموا لاختبار القبول في مدرستي المتفوقين بمحافظة الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

تقدم اليوم النخبة من تلاميذ التعليم الأساسي وطلاب الثانوية العامة في محافظة الحسكة، للاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدرستي المتفوقين في مدينتي الحسكة والقامشلي، للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

وذكرت مديرة التربية إلهام صورخان أن عدد المتقدمين للاختبار بلغ 1068 طالباً وتلميذاً، منهم 852 تلميذاً وتلميذة من تلاميذ الصف السابع الأساسي، ينقسمون إلى 437 تلميذاً وتلميذة في الحسكة، و 415 تلميذاً وتلميذة في القامشلي. أما طلاب الصف العاشر الثانوي، فبلغ عددهم 216 طالباً وطالبة، ينقسمون إلى 99 طالباً وطالبة في الحسكة، و 117 طالباً وطالبة في القامشلي. مبينة أن هؤلاء التلاميذ والطلاب تقدموا للاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدرستي المتفوقين في المحافظة في 9 مراكز، منها 4 مراكز في الحسكة، و 5 مراكز في القامشلي.

وأوضحت صورخان أن الاختبار جرى للقبول في الصفين السابع والأول الثانوي، حيث بدأ عند الساعة التاسعة صباحاً وانتهى عند الساعة الحادية عشرة، للصفين بآن واحد.

وأشارت صورخان إلى أن مديرية التربية قامت بنشر الإرشادات المتعلقة باستخدام ورقة الاختبار المؤتمتة ضمن مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يشرح بشكل واضح ومبسط للطالب والتلميذ كيفية استخدام ورقة الاختبار والطريقة الصحيحة لتدوين البيانات والأجوبة عليها، وذلك حرصاً من مديرية التربية على مصلحة التلاميذ والطلاب وعدم فقدان أي منهم لأي حق من حقوقه.

لافتة إلى أن مديرية التربية في الحسكة قامت بناء على تعليمات وزارة التربية رقم 543 (3/4) المتضمنة شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2025/2024 بتسجيل الطلاب والتلاميذ الراغبين بالدراسة في هذه المدارس في الصفين السابع الأساسي والأول الثانوي بدءاً من 28 تموز الماضي وحتى 15 آب الجاري، وذلك وفق شروط التسجيل المحددة.

وأكدت صورخان أن شروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2025/2024 تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي، إضافةً إلى مرحلة التعليم الثانوي، وقد حددت وزارة التربية موعد إجراء الاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي في هذا اليوم الأحد الموافق 2024/8/18. على أن يبدأ الدوام في مدارس المتفوقين، مع بداية الدوام الرسمي لمدارس التعليم الأساسي – الثانوية العامة.

يشار أن محافظة الحسكة تضم مدرستين للمتفوقين، هما مدرسة الشهيد حنا عطا الله في مدينة الحسكة، و مدرسة العروبة في مدينة القامشلي، شمال الحسكة.