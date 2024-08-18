البريميرليغ انطلق .. وهداف ليفربول يتألق

تشرين:

حطم نجم الكرة المصري محمد صلاح الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنكليزي الممتاز في مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم.

ومع تسجيله الهدف الثاني لليفربول ضد إيبسويتش، رفع المصري المتألق محمد صلاح رصيده من الأهداف في الجولة الافتتاحية لموسم البريميرليغ إلى 9 أهداف ليتجاوز بهذا الرقم جميع هدافي الدوري.

وكان النجم المصري يتقاسم الرقم القياسي سابقاً مع فرانك لامبارد وواين روني و آلان شيرر.

وقد وضع هدف صلاح الريدز في المقدمة بنتيجة 2-0 على ملعب بورتمان رود.

وانضم صلاح إلى نادي ليفربول في صيف 2017، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع النادي على رأسها دوري أبطال أوروبا .

ويرتقب أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد.