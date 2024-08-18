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لدعم القطاع الطبي.. توزيع مساعدات طبيّة روسية لمديرية صحة اللاذقية

تشرين – صفاء إسماعيل:

قدّم مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم 10 أطنان من الأدوية المتنوعة إلى مديرية صحة اللاذقية لدعم القطاع الطبي، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والطبية المستمرة.
وأكد ممثل مركز التنسيق الروسي المقدم كليوكين بافل أوليغوفيتش في تصريح صحفي نقلته “تشرين” استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لدعم الشعب السوري، مشيراً إلى تقديم 10 أطنان من الأدوية لمديرية صحة اللاذقية، بتوجيه من قائد تجميع القوات الروسية في حميميم.

بدوره، أعرب معاون مدير صحة اللاذقية الدكتور سامر أحمد عن شكره للحكومة الروسية التي تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لدعم الشعب السوري، وذلك منذ حدوث الزلزال عام 2023 وحتى تاريخه، ناهيك بوقوف الدولة الروسية إلى جانب سورية في محاربتها الإرهاب.

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