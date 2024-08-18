قطاع التأمين يواكب الأهداف النبيلة للمرسوم التشريعي الناظم لحقوق ذوي الإعاقة رقم /19/ لعام 2024

دمشق – ماجد مخيبر:

في إطار دوره الاجتماعي، وتحقيقاً لواجباته المُتعلقة بأداء حقوق الإخوة المواطنين ذوي الإعاقة، أعلن قطاع التأمين عن تقديم عدد من الخدمات، منها منح خصم على مختلف أنواع التأمين المُخصصة لتلك الشريحة، ومنها بشكلٍ خاص تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (التأمين الإلزامي للمركبات) والتأمين الشامل (التكميلي) أيضاً.

ومن الخدمات المقدمة أيضاً إمكانية منح هذه الشريحة البطاقة البلاستيكية وبطاقة خدمة العميل المميز مجاناً (الخدمات المُرفقة بالتأمين الإلزامي للمركبات)، وتقديم كفالة وثيقة التأمين للقروض التي سيتم منحها لتلك الشريحة بخصوص المشاريع الصغيرة.

كما تضمنت الخدمات المقدمة التزام قطاع التأمين بما ينص عليه المرسوم التشريعي بتوظيف نسبة من العمالة من ذوي الإعاقة، وتقديم شركات التأمين خصومات واضحة ومميزة لتأمين أصحاب الأعمال الذين يُبادرون بتوظيف نسبة تزيد على النسب المُحددة في هذا المرسوم التشريعي، وبمختلف أنواع التأمين.

كما أوضحت هيئة الإشراف على التأمين أنه سيتم إعلان التفاصيل قريباً بشكلٍ كامل، مع صدور التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.