منتخب ناشئات كرتنا ينهي معسكره في الأردن… ومنتخب الشباب يكرر فوزه على لبنان

تشرين:

اختتم منتخبنا الوطني للناشئات معسكره الخارجي المقام في العاصمة الأردنية عمّان بالخسارة في مباراته الودية الثانية أمام منتخب ناشئات الأردن بأربعة أهداف مقابل هدف سجلته اللاعبة ألمى سلواية بالدقيقة 35 والتي أقيمت على ملعب البولو في المدينة الرياضية.

المدير الفني لمنتخبنا بشار الشريف قال: أقمنا هذا المعسكر الخارجي بعد ٢٠ يوماً من تجميع وانتقاء اللاعبات، وخضنا مباراتين وديتين للوقوف على جاهزية اللاعبات ومعرفة مستواهنّ أمام فرق قوية، حيث كانت هذه المباريات بمستوى جيد وفرصة مهمة لتجريب اللاعبات.

وبعد نهاية المعسكر سيتم العمل على تطوير الفريق وتحضيره بشكل جيد، وستتم دعوة عناصر جديدة من اللاعبات لتجريبهنّ، لوجود وقت كاف يصب في مصلحتنا لإنهاء التحضيرات والاستعداد جيداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة للمنتخب.

من جهة ثانية وفي ثاني لقاء ودي جمع بين منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً ونظيره اللبناني على ملعب طرابلس البلدي، حقق منتخبنا فوزاً آخر بهدف نظيف سجله اللاعب أنس دهان في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وضمت تشكيلة شبابنا كل من: عمرو سويدان، أحمد خليل، عمران خلوف، ممدوح ورده (عمران خلوف)، حسن محمود (هاشم حمامي)، أحمد كالو، أنس دهان، أحمد صوفي، محمد مصطفى، كاوا عيسى (زين جنيات)، وغيث محرز (محمد علاء ويس، زكريا سلامة).