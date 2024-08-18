المؤسسة العامة للمعارض… 101 مهرجان ومعرض وبازار تسهم في تنشيط الاقتصاد والتعريف بالمؤسسات والمنتجات الجديدة

دمشق – تشرين:

حققت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية زيادة في عدد الموافقات الممنوحة لإقامة معرض ومهرجان وبازار في دمشق وبقية المحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ العدد الإجمالي للعام الجاري/101/ معرض ومهرجان وبازار، في حين تمت الموافقة على /78/ منها الفترة ذاتها العام الماضي .

ويأتي ذلك في سياق مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة المؤسسة لتسهيل إقامة المعارض والمهرجانات والبازارات وتشجيع القائمين عليها .

مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتهيئة بيئة مناسبة تتضمن تبسيط الإجراءات والتشجيع على إقامة هذه الفعاليات سواء على أرض مدينة المعارض في دمشق أو في المحافظات .

وأضاف الأخرس أن تنظيم البازارات والمعارض التي تعنى بالترويج لمنتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشغولات اليدوية والحرفية يسهم في تنشيط الاقتصاد والتعريف بالمؤسسات والمنتجات الجديدة، ويخلق جواً من التنافس الإيجابي بين أصحاب المشاريع للمشاركة والترويج لمنتجاتهم ومشغولاتهم .