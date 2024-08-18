“ألبان حمص”.. ترى أن منع تصدير الحليب الخام ورفع سقف الشراء المباشر يخفض أسعار المنتجات ١٢٨ ملياراً المبيعات .. وتأمين محروقات المراجل أهم ما يؤرق العمل

حمص – ميمونة العلي:

عزا مدير شركة ألبان حمص المهندس وافي خليل ارتفاع أسعار منتجات ألبان حمص، مقارنة مع المنتجات الموجودة في السوق إلى الارتفاع الذي طرأ على أسعار الحليب، حيث تقل الكمية المتوفرة في مثل هذه الأيام من السنة، إذ بلغ سعر توريد الحليب الخام حالياً واصل أرض الشركة ٥٦٠٠ ليرة للكيلو غرام، بينما كان في فصل الربيع بـ ٥١٠٠ ليرة وتدرج في الارتفاع ما رفع من التكاليف وبالتالي رفع أسعار المنتجات بنسبة ٢٪ حيث هامش الربح محدد بقرار تمويني ٤٪.

خليل بين أنه لا خطوط إنتاجية جديدة والموجودة هي خط حليب معقم ،خط اللبن واللبنة المعقمة والجبنة العكاوية والمطبوخة والقشقوان والزبدة البقرية والسمنة البقرية، مشيراً إلى معاناة الشركة من صعوبة تأمين الحليب الخام وتأمين مستلزمات الإنتاج بسبب تقلبات سعر الصرف والعقوبات الجائرة كصعوبة تأمين مواد التعبئة والتغليف وصعوبة تأمين الحليب المجفف المستورد الذي يدخل في إنتاج السمنة والزبدة والجبنة المطبوخة، بالإضافة لصعوبة تأمين سيارات مبرِّدة وسيارات خدمة لنقل مستلزمات الإنتاج ونقل المنتجات إلى مراكز التسويق بالإضافة لصعوبة تأمين المحروقات لزوم المراجل.

وفي سبيل تذليل الصعوبات يقترح المهندس خليل منع تصدير الحليب الخام ورفع سقف الشراء المباشر لتأمين الضروريات وضرورة عدم تطبيق تخفيض مخصصات المازوت لشركة الألبان لأن المراجل لا يمكن أن تعمل على الطاقة البديلة.

كما لفت خليل إلى أن قيمة إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت ١٤٦ ملياراً و٤٠ مليون ليرة بنسبة تنفيذ ١٦٧٪ من الخطة الإنتاجية، وبلغت قيمة المبيعات ١٢٨ملياراًو٦٤مليون ليرة بنسبة تنفيذ ١٤٧٪، وبلغت كمية الحليب الخام المورد خلال النصف الأول من العام ٧٧٦٣طناً بنسبة توريد ١٠١٪ ويتم توزيع الكميات الموردة على خطوط الشركة المختلفة بعد استجرارها من المؤسسة العامة للمباقر (مبقرة حمص وجب رملة وفيديو) ومن مراكز تجميع الحليب عن طريق جمعيات الاتحاد العام للفلاحين بالإضافة لموردين من القطاع الخاص عددهم حالياً خمسة موردين يؤمنون ١٢٠٠ – ١٣٠٠طن حليب شهرياً.

مدير الشركة نوه إلى سعي الشركة لزيادة منافذ البيع إلى كل المحافظات ولمختلف المنتجات لذا تم إدراج خطة استثمارية لشراء سيارتين مبردتين عدا عن مشروع حاوية تبريد لإحدى السيارات الشاحنة المتوفرة في الشركة واستبدال كبين لسيارة شاحنة مبردة ويتم توزيع الإنتاج إلى المؤسسة السورية للتجارة والصالات التابعة لوزارة الصناعة.