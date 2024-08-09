إدراج خطة للتوسع بزراعة الفستق الحلبي وتأمين أصول مقاومة للأمراض والظروف الجوية

حماة – نصار الجرف:

مع بدء عمليات جني محصول الفستق الحلبي، والذي بدأ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بيّن مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة، ومقره حماة، المهندس يونس علي حمدان، لـ”تشرين” أن الموسم الزراعي الحالي لهذا المحصول “الذهب الأحمر” يبشر بإنتاج جيد، مقارنة مع الموسم الفائت، وذلك بسبب الهطولات المطرية الجيدة هذا العام، والتي كان لها الأثر الإيجابي على غزارة الحمل، إضافة إلى حصول المزارعين على مخصصاتهم من المازوت الزراعي، وبالتالي تمكنهم من القيام بكل الخدمات الزراعية المطلوبة لأشجار الفستق الحلبي، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المقدر لعام ٢٠٢٤، / ٧٧٣٠١/ ألف طن، مقابل ٣٢ الف طن الموسم الماضي، منها / ٣٣/ ألف طن في المناطق الآمنة.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بالفستق الحلبي في سورية تبلغ / ٦٠.٩٥/ هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي ٩.٧ ملايين شجرة، المثمر منها ٧.٧ ملايين شجرة، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالفستق الحلبي في محافظة حماة/ ٢١.٣٦٣/ هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي ٣.٣ ملايين شجرة، المثمر منها ٣.٢ ملايين شجرة.

وعن خطة التوسع بزراعة أشجار الفستق الحلبي، ذكر حمدان أن المكتب يعتمد حالياً، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، عن طريق لجنة مشكلة، بإعداد خارطة لانتشار الفستق الحلبي، ومن ثم إعداد خارطة بيئية، والتوسع بزراعة شجرة الفستق الحلبي، وذلك تنفيذاً لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والتي من خلالها تتم معرفة المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة الفستق الحلبي و مناطق التوسع المستقبلي. وأيضاً دراسة الأماكن المقترحة للتوسع، ووضع خطة لزيادة إنتاج غراس الفستق الحلبي في المراكز الزراعية و مشكلات وزارة الزراعة في المحافظات، لمواكبة خطة التوسع التي طرحت في مهرجان ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والتي تقدر بخمسين ألف هكتار على مستوى القطر.

و أضاف حمدان: حالياً تم إدراج تأمين أصول مقاومة لكل الأمراض الحشرية والفطرية، والأكثر تحملاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، أيضاً وضمن خطة وزارة الزراعة، تم حالياً إدراج إنتاج غراس بطم أطلسي في مشاتل الوزارة، وبدأت في مديرية زراعة حماة، لتأمين غراس البطم للمزارعين، ليتم تطعيم أشجار الفستق الحلبي عليها، باعتبارها أكثر مقاومة للأمراض و لتغيرات الظروف الجوية من غراس الفستق الحلبي.