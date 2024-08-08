جردي: بعد الأجواء الحارة.. غداً تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها

تشرين- رجاء عبيد:

أكد المتنبئ الجوي حسان أحمد جردي أن هناك أجواء حارة إلى حارة نسبياً تسود المنطقة مع تغيرات طفيفة على درجات الحرارة حتى الأسبوع القادم.

وأوضح جردي لـ«تشرين» أن درجات الحرارة اليوم ارتفعت، حيث بلغت ذروة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها بنحو 3- 5 درجات مئوية مع أجواء صيفية حارة بامتياز في أغلب المناطق إلى شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وارتفاع بقيم الرطوبة النسبية خاصةً في المناطق الساحلية والغربية ما يعطي إحساساً بدرجات حرارة أكثر مما هي في الواقع خلال النهار، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالاً ولطافةً ليلاً مع الرطوبة العالية والرياح الغربية.

وأضاف جردي: اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مطلع الأسبوع المقبل مع أجواء صيفية عادية بين الصحوة والغائمة جزئياً وفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر عشوائية الحدوث في المنطقة الساحلية اعتباراً من يوم السبت المقبل وتستمر فرصة حدوثها حتى الإثنين المقبل، ولكن احتمال حدوثها أقل واستمرار هبات الرياح النشطة على فترات خلال ساعات بعد الظهر والمساء خاصةً في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية والساحلية.

وحسب جردي، تبقى الأجواء المستقرة خلال الأسبوع المقبل فهي سيدة الموقف مع تغيرات طفيفة على درجات الحرارة بحيث تسجل درجات الحرارة في دمشق والمناطق الداخلية بين 35-38 درجة وفي المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بين 41- 44 درجة، في حين تسجل درجات الحرارة في المرتفعات الجبلية والمنطقة الساحلية بين 28-32 درجة.