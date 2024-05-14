خلل في «هرمون «غريلين» يسبب الشعور بالجوع طوال الوقت

تشرين:

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجوع بشكل متواصل، ما يدفعهم إلى الإفراط في تناول الطعام ويسبب لهم الكثير من المشكلات الصحية والنفسية.

وحسب الخبراء فإن من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإقبال على تناول الطعام، حدوث خلل في هرمون غريلين المعروف باسم «هرمون الجوع»، الذي يؤدي ارتفاعه إلى وجود رغبة ملحة في تناول الطعام.

ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن الخبراء قولهم: لحدوث الشعور بالشبع في الدماغ يجب أن يتلقى رسائل بشأن ذلك من هرمون اللبتين «الذي يعرف بهرمون الشبع»، وفي هذا الصدد يقول غايلز يو خبير السمنة وأستاذ علم الغدد الصماء العصبية الجزيئية في جامعة كامبريدج: إن عدم الشعور بالشبع بشكل صحيح بعد تناول الطعام ليس فشلاً خلقياً فطرياً، بل هو تناقض هرموني.

ويضيف الخبراء: أيضاً من الأمور التي تؤدي إلى الإفراط في الطعام، الضغط النفسي لكونه يدفع الجسم إلى إنتاج الكورتيزول، الذي يزيد الشهية ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، كما يزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، التي قد تسد الجوع لكنها لا تنطوي على فائدة غذائية كبيرة.

كما أن الملل، وفقاً للخبراء، يؤدي إلى زيادة الإقبال على تناول الطعام كوسيلة للتخلص من الأفكار والمشاعر المزعجة، ويمكن أن يتحول الأكل خلال فترات الضجر والملل إلى عادة، إذ يجد المرء أن تناول وجبة أسهل بكثير من البحث عن نشاط أو عمل يشغل التفكير.

وفي السياق نفسه، يشير موقع «الطبي» إلى أن هناك بعض أنواع الأدوية والعقاقير التي قد تزيد من الرغبة في تناول الطعام والإحساس المستمر بالجوع.

ومن تلك الأدوية: مضادات الهيستامين التي تعالج الحساسية, ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية علاج مرض السكري مثل الأنسولين، والأدوية المضادة للذهان، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وحبوب منع الحمل.

ووفقاً لتقرير صحيفة «تلغراف» فإنك إذا كنت تأكل أكثر من اللازم، فهذا يعني أنك تحتاج إلى المزيد من النوم، إذ إن قلته قد تسبب ارتفاعاً في هرمون غريلين.

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة التغذية بولين كوكس: إن زيادة بنسبة 15 % في هرمون الجوع لدينا وانخفاضاً بنسبة 15 % في هرمون الشبع، يمكن ملاحظتهما مع قلة النوم.

أما اختصاصية التغذية أبيغيل غرين، فتنصح مراجعيها بأنه عوضاً عن أن يشغلوا فكرهم بالامتناع عن تناول أطعمة أدمنوا عليها، بقولها: فكّر دائماً فيما يمكنك إضافته إلى وجبتك، بدلاً مما يمكنك إزالته، مضيفة: أضف المزيد من الأشياء المغذية إلى وجبتك الخفيفة، وتناول معها قطعاً من الخضار أو الفاكهة فإنك ستشعر بالشبع أكثر، خاصة إذا تمت إضافة البروتين والألياف والدهون الصحية، لافتة إلى أن الأغذية التي تحتوي على الألياف، إضافة إلى فوائدها الصحية، فإنها تمنح شعوراً بالشبع لمدة طويلة مع سعرات حرارية أقل.

كما ينصح بعض خبراء التغذية بتناول الحلويات مباشرة بعد الوجبة الرئيسة، وذلك للتقليل من ارتفاع السكر في الدم، إذ إن تناول الحلويات بعد فاصل من الوجبات يزيد من الشعور بالجوع لاحقاً.

ومن الأمور التي ينصح بها بعض الخبراء أيضاً، عدم تناول الطعام لمجرد بدء الشعور بالجوع، بل الانتظار فترة أطول، لأن ذلك يساعد على الاستمتاع بالطعام أكثر وتذوقه بشكل أفضل.