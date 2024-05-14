«دار سوذبيز» تعرض عقداً من الألماس الأصفر بـ6 ملايين دولار

من المتوقع أن يطرح بروش من الألماس الأصفر شبيه بالذي ارتدته الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية للبيع بنحو 6 ملايين دولار في مزاد تنظمه «دار سوذبيز» في جنيف هذا الأسبوع.

وألماسة «ألنات»، التي تحمل اسم مالكها الأول وهو رياضي بريطاني، هي حجر نادر ذو لون أصفر زاهٍ ويبلغ وزنها 101.29 قيراط.

وقامت دار كارتييه بتركيبها مستخدمة تصميماً زهرياً يشبه إلى حد كبير ألماسة «ويليامسون» الوردية التي ارتدتها الملكة إليزابيث، والتي قدمت لها كهدية زفاف في عام 1947.

وقالت «سوذبيز»: إن ألماسة أخرى غير مركبة ولا تشوبها شائبة من الداخل يزيد وزنها على 37 قيراطاً ستعرض للبيع في المزاد نفسه اليوم الثلاثاء.