4 فوائد لاستخدام الفلفل الأسود

تشرين:

كشف عالم الأحياء رومان أوبارين، الأستاذ المشارك في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية فوائد الفلفل الأسود.

ويقول أوبارين حسب ما نقلت صحيفة «إزفيستيا»: ان «الفلفل الأسود هو ثمرة نبات الفلفل الأسود Piper nigrum، وهو نبات متسلق موطنه الهند، ويستخدم منذ فترة طويلة كتوابل ودواء، ويعد في الوقت الحاضر من أكثر البهارات استخداماً في كل أنحاء العالم».

ووفقاً له، يعد الفلفل الأسود مصدراً مهماً لمواد مفيدة، مثل فيتامين «С» وفيتامين «k» والمنغنيز والحديد، كما له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وأن استخدامه في الطعام يساعد على تحسين عملية الهضم، كما يمكن أن يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، ولكن في كل الأحوال يجب استخدامه بجرعات معتدلة.

وأضاف: «ينصح بإضافة الفلفل الأسود إلى الطعام بكمية لا تزيد على 0.58 غرام «ربع ملعقة صغيرة» يومياً، لأن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المعدة، وخاصة تهيج ظهارة المعدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات حادة في المعدة أو القرحة أو التهاب البنكرياس أو الحساسية من الفلفل الأسود، لذلك من الأفضل عدم إضافته إلى الطعام على الإطلاق، ويجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكهن للفلفل الأسود لتجنب الآثار السلبية المحتملة».