أكثر من ١٠ آلاف طالب يتنافسون في تحدي القراءة في مختلف المحافظات

دمشق – دينا عبد:

بمشاركة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، بدأت اليوم في جميع المحافظات السورية تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة تحدي القراءة العربي بموسمها الثامن.

وأشار المنسق العام للمسابقة في سورية علي عباس إلى أن هذه المرحلة من التصفيات هي حصيلة لمشاركة الطلاب في المرحلة الأولى التي أقيمت على مستوى المدارس، وشارك فيها أكثر من /520/ ألف طالب وطالبة من /3730/ مدرسة ويتأهل بعدها للمرحلة الثانية الطلاب الثلاثة الأوائل من كل مدرسة.

مبيناً أنه سيتم اختيار /116/ طالباً منهم /16/ طالباً من ذوي الإعاقة للمنافسة على مستوى سورية في التصفيات النهائية التي ستقام نهاية شهر حزيران القادم، وسيمثل /13/ طالباً منهم سورية في المنافسة على المستوى العربي، إضافة إلى اختيار أفضل مدرسة وأفضل منسق.

ولفت العباس إلى أن لجان التحكيم في كل محافظة تتكون من منسق اللغة العربية في المحافظة، ومدرس لغة عربية متميز فيها، وممثل عن اتحاد الكتاب العرب.

مدير تربية دمشق سليمان اليونس بين في تصريح لـ(تشرين) أن طلابنا في حالة تحدي القراءة كونهم لمسوا في السنوات السابقة نوعاً من حالة التميز بالطفل السوري من خلال مشاركته في تحدي القراءة بنسختيه السابقتين.

وأشار اليونس إلى أنه تم البدء بمشوار التحدي من خلال تجهيز ورشة عمل بمديرية تربية دمشق تعنى على مستوى المدارس باختيار وانتقاء الأطفال واليافعين الراغبين في تحدي القراءة، وخاصة أننا بتنا نرى أن فكرة تحدي القراءة أعادت إحياء فكرة الكتاب عند الطلاب، ونحن كنا متوقعين أن زمن الكتاب قد انتهى، لكن على العكس مازال الكتاب موجوداً بين أيدي الطلاب وإحدى هواياتهم.

موجه مادة اللغة العربية بمديرية تربية دمشق ومنسق المادة أحمد الحوراني أوضح في تصريح لـ(تشرين) أن التصفيات على مستوى المحافظة، ولاشك في أن الطلبة اجتازوا عدة مراحل، أما الروائز فهي شخصية الطالب – القدرات الذكائية – الإلمام بما قرأ وبمضمون هذه الكتب.

عضو اتحاد الكتاب العرب هيلانة عطالله أكدت أن تحدي القراءة هي بادرة تثبت حيوية جيل في وطننا، ونحن اليوم في المرحلة الثانية من التحدي بعد تصفيات المدارس، وسيتم الاعتماد على معايير مهمة جداً، ونقوم بتوجيه أسئلة من الكتاب الذي قرأه الطالب، ونكتشف شخصية الطالب من خلال هذا الكتاب وثقته بنفسه وقدرته على إيصال الفكرة إلينا، وسلامة النطق ومخارج الحروف.