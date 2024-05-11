مجلس الأمن الدولي يطالب بتحقيق “مستقل وفوري” حول المقابر الجماعية المكتشفة في غزة

طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق “مستقل وفوري” بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط المستشفيات في قطاع غزة دفن فيها مئات الفلسطينيين.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم عن “قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وبمحيطهما في قطاع غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ، مشددين على ضرورة وصول المحققين دون عائق إلى جميع المقابر الجماعية لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة.

وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المشافي بشكل مباشر وقصفها بشكل عنيف خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، حيث اكتشفت مقابر جماعية عدة تحت وفي محيط ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ نيسان الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا في وقت سابق إلى السماح فوراً لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين.

كما دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل فيما تم اكتشافه مؤخراً من مقابر جماعية في قطاع غزة.