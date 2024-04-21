يوفر سرعات عالية.. «الفايبر نت» يتوسع في درعا

درعا – وليد الزعبي:

رصدت “تشرين” اليوم الأعمال التي تنفذ في حي الكاشف ضمن مدينة درعا لصالح فرع اتصالات درعا، والتي تهدف إلى تزويد المراكز التجارية الموجودة فيه بخدمة “الفايبر” التي تتيح سرعات إنترنت عالية.

وخلال اللقاءات مع بعض أصحاب الفعاليات التجارية أبدوا ارتياحهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم أعمالهم ويسرِّعها.

من جهته، أوضح مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أن العمل متواصل بتنفيذ مشروع” الفايبر نت” في أرجاء مختلفة من مدينة درعا، والذي يوفر سرعات عالية (٨ و١٠ و١٦ ميغا) تفيد الفعاليات التجارية وبعض الجهات العامة والخاصة التي يتطلب عملها سرعات إنترنت كبيرة.

ولفت الحريري إلى أن العمل حالياً يتم في حي الكاشف بمحيط مجمع النايف التجاري وصولاً إلى العيادات الشاملة، وذلك بعد أن كان تم في فترات سابقة تخديم أجزاء من السوق الرئيسي في حي المحطة، ولا سيما عند تجمع مقرات الجهات العامة الذي يضم المصرف العقاري ومديرية المالية وعدلية درعا ومؤسسة المياه ومديرية التربية، وكذلك عند مجلس مدينة درعا وباتجاه الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، إضافة إلى تخديم حي السبيل الذي تتواجد فيه الكثير من الفعاليات التجارية.