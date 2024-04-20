صيانة صومعة إزرع في درعا استعداداً لاستلام الأقماح

درعا – وليد الزعبي:

أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا المهندس أنور الفروان، أن كوادر الفرع الفنية قامت بتنفيذ أعمال صيانة شاملة في مركز صوامع إزرع استعداداً لاستقبال واستجرار الناتج المحلي من أقماح موسم ٢٠٢٤ من الفلاحين بكل يسر وسهولة ومن دون أي تأخير وخاصة في ذروة تسويق الموسم.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة التي تمت بإشراف ومتابعة من الإدارة العامة للمؤسسة، شملت القبابين والسيور الناقلة ومخبر تحليل العينات وغيرها من المعدات والتجهيزات، لتكون بجاهزية عالية مع بدء العمل باستلام الأقماح في صومعة إزرع التي تعد من الصوامع المهمة والاستراتيجية في محافظة درعا، حيث تبلغ سعتها الفعلية ٨٥ ألف طن.

تجدر الإشارة إلى أن واقع محصول القمح للموسم الحالي وخاصة مع كميات الأمطار الوفيرة الهاطلة، وتقديم المستلزمات من أسمدة ومحروقات بشكل أفضل من المواسم السابقة يبشر بإنتاج وفير، على أمل استمرار تحري الإصابات ومكافحتها في الوقت المناسب للحفاظ على جودة الحبوب من جهة المكونات والوزن النوعي.

وحسب مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش، فإن الموسم الجاري شهد زيادة في المساحات المنفذة عن الخطة المقررة، حيث بلغت للقمح السقي ١١ ألف هكتار بنسبة تنفيذ ١١٠٪ من المخطط، وللقمح البعل ٨٧٥٠٠ هكتار بنسبة تنفيذ ١٠١٪ من المخطط، مؤكداً أن المحصول بحالة جيدة ويواصل الفنيون بالمديرية تحري الإصابات في مختلف حقول المحافظة من أجل التدخل بالمكافحة حين تجاوزها العتبة الاقتصادية.