“إكثار  بذار حماة”  تورًد ١٨ طن بذار قطن… والحقول الإكثارية للقمح والشعير ممتازة

حماة – نصار الجرف:

ورًد فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة نحو ١٨ طناً من بذار القطن، من صنف” حلب ١٢٤” لمختلف فروع المصرف الزراعي في المحافظة، وذلك بهدف تنفيذ خطة زراعة القطن للموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس لؤي الحصري، لـ “تشرين”، أنه تم تحديد سعر الكيلو غرام الواحد من بذار القطن للموسم الحالي بـ ٦٧١٥ ليرة سورية ، لافتاً إلى أن بذار القطن خضعت لفحص دقيق في مخبر المؤسسة، وتمت تجربة عملية الإنبات للتأكد من جودتها.

ومن جانب آخر و فيما يتعلق بواقع الحقول الإكثارية في المحافظة بالنسبة لمحصولي القمح والشعير، أوضح المهندس الحصري أنه ممتاز، والقمح والشعير حالياً في طور الإسبال، و أن كوادر فرع المؤسسة تتابع أعمال الكشف على الحقول المتعاقد عليها مع الفلاحين، فضلاً عن إعطائهم الإرشادات والتعليمات الزراعية اللازمة للحفاظ على المحصول والوصول إلى أعلى إنتاجية ضمن وحدة المساحة.

وأشار الحصري، إلى أن خطة فرع المؤسسة للموسم الحالي إنتاج نحو ٢٥ ألف طن من بذار القمح مقابل إنتاج ٣٠٠ طن بذار شعير.