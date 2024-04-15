حائط.. من دون بيت!

دمشق- محمد النعسان:

في منطقة الصالحية بدمشق، شيخ محي الدين، وتحديداً في حارة حسن التحفة ٤، يوجد بقايا لحائط بناء ترابي قديم، تم تشييد بناء سكني مكانه، ولم يتبق منه سوى ذاك الجزء الممتد الظاهر في الصور.

يقول أهالي المنطقة لـ”تشرين”: إن ذلك الساتر المتبقي، يسبب في فصل الشتاء إشكالات عديدة للسكان بسبب الطين والأتربة الناتجة عن مياه الأمطار، والذي يسبب الأوبئة والأوساخ في الشارع، وتواجد الحشرات والقوارض الضارة التي انتشرت بكثرة في المكان، إضافة لوجوده الشاذ بين الأبنية السكنية، والذي لا مبرر له إطلاقاً، الأمر الذي يستغربه الأهالي بسبب عدم إزالته، كونه يتواجد في منتصف طريق فرعي بين المساكن، ما يسبب المنظر غير اللائق والضيق والإزعاج للمارة.

لهذا يطلب قاطنو الحي، من محافظة دمشق إزالة هذا الحائط سريعاً، حفاظاً على جمالية المكان من جهة وراحة المواطنين من جهة أخرى.