الكوادر الفنية في كهرباء الحسكة بجهوزية تامة خلال عطلة العيد 

الحسكة – خليل اقطيني:

اتخذت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة الإجراءات اللازمة من أجل استمرارها بتقديم الخدمات الضرورية لسكان المحافظة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وذكر المدير العام للشركة المهندس صالح إدريس أن إدارة الشركة نظمت جدولاً بالكوادر الفنية المناوبة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، حرصت على أن يتضمن خيرة الكوادر الفنية في الشركة من مهندسين وفنيين وعمال، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة بأعلى جودة ومستوى. وتم توجيه تلك الكوادر بسرعة الرد على اتصالات المواطنين على أرقام طوارئ الكهرباء، والسرعة بمعالجة شكاويهم، وإصلاح الأعطال التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية ومراكز التحويل.

وأوضح إدريس أن إدارة شركة الكهرباء حريصة على تقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة والمتمثلة بنقص المواد الأولية اللازمة لصيانة وإصلاح الأعطال التي تطرأ على الشبكة الكهربائية. مشيراً إلى أن بعض هذه الأعطال يكون بفعل فاعل وعن عمد بقصد التخريب والسرقة، وآخر هذه الأعمال التخريبية إقدام مجـهولين على سرقة الأبراج والكابلات الكهربائية في محيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة قبل أيام، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن سكان المنطقة التي تتغذى من تلك الأبراج والكابلات.

وأكد إدريس أن أعمال التخريب والسرقة التي تقوم بها عصابات منظمة بشكل ممنهج، تهدف إلى إضعاف مؤسسات الدولة السورية وإنهاكها. لكي تصبح عاجزة عن خدمة السكان، ولاسيما في ظل نقص السيولة المالية لدى المؤسسات الخدمية بسبب ضعف الواردات. إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

كما تهدف تلك الأعمال التخريبية إلى حرمان الشعب السوري من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ولاسيما الخدمات الأساسية والضرورية لمعيشة السكان، كالكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.

مشدداً على حرص كافة مؤسسات الدولة السورية، ومنها مؤسسات وشركات قطاع الكهرباء، على تقديم أفضل الخدمات للسكان رغم هذه الصعوبات الناجمة عن الاحتلال والإرهاب.