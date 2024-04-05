من إعلام العدو وهم النصر الكامل: أكبر كذبة في الجيش الإسرائيلي و”إسرائيل” 

تشرين ـ غسان محمد:

واصل الجنرال احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاك بريك، هجومه على قادة الكيان، محذراً من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار الحرب الحالية في قطاع غزة، قائلاً إنّ “إسرائيل” تتكبد خسائر فادحة في الميادين كلها، وعلى المستويات جميعها بسبب السياسة غير المسؤولة التي يقودها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غلانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي.

وكتب الجنرال بريك في صحيفة “معاريف” تحت عنوان “وهم النصر المطلق” أن “إسرائيل” تتفكك في جميع المجالات: في الأمن والاقتصاد والمجتمع والتعليم، والطب، وفي علاقاتها الدولية وتتحول إلى “زومبي”، لدرجة أننا أصبحنا مثل إنسان آلي، نتصرف بلا وعي، والحقيقة هي أن وقف القتال في قطاع غزة الآن، هو الذي سيوقف هذا التدهور الخطير.

وتابع بريك: في ضوء ما يحدث والأخطار المحدقة بنا، يتعين علينا أن نأخذ فترة راحة، ونعيد الأسرى، ونجهز الجيش للحرب الإقليمية الكبرى الشاملة، التي تشكل تهديداً وجودياً حقيقياً لبقائنا في هذا الجزء من المنطقة، خصوصاً في ضوء حقيقة أن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية غير مستعدين على الإطلاق لذلك.

وشدد بريك، على أنّ استمرار القتال في قطاع غزة، الذي فقد هدفه منذ فترة طويلة، هو الطريق الأضمن لمواصلة عملية التفكك الداخلي، لذلك، نحن بحاجة إلى ترك الأوهام والمصالح الضيقة والسياسات التافهة، والتخلي عن الأنا، وحل الخلافات الداخلية بدلاً من الكلام، كما يجب علينا جميعا أن نقف معاً وننقذ “إسرائيل” من الدمارـ لأنه لا يوجد أمامنا خيار آخر.

وحذّر بريك من أنّ مواصلة الحرب في غزة، ستزيد من غرق “إسرائيل” في الجنون، موضحاً أن الزعم بأن العمل العسكري في رفح، هدفه تدمير كتائب المقاومة في المدينة، والقضاء على المقاومة، هو أكبر كذبة يروج لها المستوى السياسي والعسكري. والمؤسف حقاً، هو أن غالبية الجمهور يقع في الفخ ويصدق هذه الكذبة الرخيصة والدنيئة، التي يتم نشرها من قِبل البعض في كل مكان فقط من أجل كسب الوقت لبقائهم السياسي والعسكري.

وختم بريك قائلاً: إذا واصلنا الوقوف مكتوفي الأيدي، وصدقنا الأخبار الكاذبة التي ينشرها قادتنا، لن تكون لدينا نهضة أو طريق للعودة إلى الوراء، وسنخسر “البلاد”

ذلك فإن قراراً واحداً غير مدروس يتخذه الثلاثي، نتنياهو وغالانت وهاليفي، سيكون كفيلاً بإشعال النار في الشرق الأوسط برمته، لذلك، يجب التحذير من أننا في أيدي أشخاص غير عقلانيين، قد يقودون “إسرائيل” إلى تدمير “الهيكل الثالث”، في ضوء حقيقة أن هذه المجموعة تلعب بالنار على ظهور الإسرائيليين.