آخر الأخبارمحافظات

تصل إلى 800 ألف ليرة للشقة.. الإيجارات في السويداء تحرق جيوب المستأجرين

السويداء – طلال الكفيري:

لم يعد أبناء ريف السويداء هذه الأيام، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، يملكون جرأة السكن في مدينة السويداء، من جراء الإيجارات المرتفعة، التي باتت حساباتها تتماشى مع سعر الصرف بما يناسب جيوب أصحابها.
وفي ظل هذا الواقع المثقل كاهل أهالي قرى وبلدات المحافظة، باتوا وحسب حديث بعضهم  لـ” تشرين”  بين خيارين أحلاهما مرّ، فإما الذهاب والإياب يومياً بالنسبة لموظفي القطاع العام عبر وسائط نقلٍ، تسعيرتها مزاجية و استغلالية، حيث  أصبحوا يحتاجون لمجاراتها إلى ميزانية مالية مفتوحة تفوق الـ/ 250/ ألف ليرة شهرياً،  وإما التوجه نحو الإيجارات في مدينة السويداء، والتي دخلت في سباق مع الزمن، و أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على طالبي الإيجار، وخاصة بعد أن شهدت إيجارات الشقق ضمن ضواحي مدينة السويداء تحليقاً غير مسبوق، ولاسيما بعد أن تجاوز  إيجار الشقة الواحدة في بعض أحياء المدينة الـ 800 ألف ليرة، وربما أكثر في مناطق أخرى.
وما زاد طين المعاناة بلة هو قيام أصحاب الشقق بزيادة الأجرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لكون عقود الإيجار المبرمة مع المستأجر باتت لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع أنها يفترض أن تكون سنوية.
بدوره، أوضح رئيس فرع  نقابة المهندسين في السويداء الدكتور حسان فهد  لـ” تشرين”  أن ارتفاع أجور الشقق السكنية مرده إلى ارتفاع تكلفة البناء، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بدءاً من الحديد، حيث وصل سعر الطن الواحد منه إلى 12 مليون ليرة وانتهاءً بمادة البلوك حيث وصل سعر / الطوبة/ الواحدة منها إلى 7 آلاف ليرة، إضافة لارتفاع أسعار الرمل والبحص وأجور نقلها من ريف دمشق إلى السويداء، كل ذلك مجتمعاً أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل ملحوظ، ما دفع الكثير من المستأجرين إلى العودة لقراهم.
من جانبه، أشار مدير المدينة في مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح إلى أن ارتفاع الإيجارات بات مرهقاً ومن المفترض تحديده بما يتناسب مع دخل  المستأجرين، منوهاً بأنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب العقار.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بتخفيضات تصل إلى ٤٠ بالمئة…  افتتاح معرض الملبوسات والأحذية في اللاذقية

آخر الأخبار

إطلاق تجريبيي لمركز التجنيد الأول بدمشق

آخر الأخبار

“القدس رمز للقضية الفلسطينية”..ندوة مشتركة بين جامعة دمشق والسفارة…

آخر الأخبار

2200 ليرة كلفة الكيلو واط الساعي.. وزارة الكهرباء توضح آلية التسعير الكهربائي للمناطق…

آخر الأخبار
بتخفيضات تصل إلى ٤٠ بالمئة...  افتتاح معرض الملبوسات والأحذية في اللاذقية إطلاق تجريبيي لمركز التجنيد الأول بدمشق "القدس رمز للقضية الفلسطينية"..ندوة مشتركة بين جامعة دمشق والسفارة الإيرانية 2200 ليرة كلفة الكيلو واط الساعي.. وزارة الكهرباء توضح آلية التسعير الكهربائي للمناطق الصناعية ورشة عمل حول منهجية الترميز للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية «الزراعة»: محصولا الثوم والبصل لهما جدوى اقتصادية وأسعارهما مقبولة.. وإحصائيات جديدة حول أكبر الدول المنتجة تصل إلى 800 ألف ليرة للشقة.. الإيجارات في السويداء تحرق جيوب المستأجرين المنطقة تغلي على وضعية «لا يقين» كارثية بمفاعيل مدمرة لا تقرب الحرب الموسعة ولا تبعدها.. العدوان الإسرائيلي يختتم شهراً سادساً بعواقب «مدى الحياة» على غزة تنتصر مجدداً على مرضها.. منال محمد يوسف توقّع «إليك يا وطني» مواجهة من العيار الثقيل تجمع الشعلة والمجد في الدور الثاني المؤهل للممتاز