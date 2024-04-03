الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي حار

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 – 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح غربية إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.