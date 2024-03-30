الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الجنوبية ومرتفعات القلمون، ويستمر الجو سديمياً في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة خاصة على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في بعض المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 – 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، مع تشكل ضباب خفيف على أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.