مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين حول المختبرات الطبية والمصادقة على بروتوكول المعاهدة الدولية للطيران المدني

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بالمصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني وأصبح قانوناً.

وزير النقل المهندس زهير خزيّم أوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير النقل الجوي بين سورية والدول الأخرى كونه تمت الموافقة على تصديق سورية على التعديلات المقترحة على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي “تعديل المادتين 50 و56” المتضمنتين زيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وأعضاء لجنة الملاحة الجوية ما يؤدي إلى إفساح المجال أمام أكبر عدد من الدول للمشاركة في لجان المنظمة ويتيح الفرصة أمام سورية لتكون عضواً في هذه اللجان.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية وأصبح قانوناً.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أشار إلى أن التعديل جاء انطلاقاً من ضرورة رفد القطاع الصحي في سورية بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال العمل المخبري والعمل على ترخيص مختبرات نوعية والاستفادة من الخبرات تقنياً وفنياً ولتحديث القوانين والأنظمة الصحية الخاصة بعمل هذه الشريحة المؤهلة علمياً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.