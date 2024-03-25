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تكليف “الاقتصاد” و”الزراعة” التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية

تشرين:
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لوضع البرنامج التشغيلي لدعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لإقامة المزارع السمكية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأشكالها كافة موضع التنفيذ.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية بهدف النهوض بالإنتاج في مشاريع استزراع الأسماك والإصبعيات في السدود والسدات والمسطحات المائية، لاسيما لجهة تشميل تربية الأسماك ضمن برنامج دعم فائدة القروض الممنوحة لهذه الغاية للمزارع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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