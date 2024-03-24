استجابة سريعة لما نشرته “تشرين”.. فرع محروقات حماة يزود سرافيس مصياف – حمص بمخصصاتها المحددة أصولاً

حماة – محمد فرحة:

نشرت “تشرين” يوم أمس السبت موضوعاً تحت عنوان “مخصصات سرافيس النقل على بعض خطوط مصياف لا تتناسب مع المسافات المقطوعة”.. واستجابة لذلك قام فرع محروقات حماة بإعادة الكميات التي تم اقتطاعها يوم أمس، وبالتالي عادت كل المخصصات التي كان قد تم حجبها عن السرافيس، وذلك بعد إيعاز من محافظ حماة، حسب ما بيّنه رئيس هيئة خط نقل عام مصياف – حمص وبالعكس، محمد قاسم.

وزاد على ذلك بأن عملية السير عادت كما كانت بالشكل الأمثل، كاشفاً عن أن فرع محروقات حماة دائماً ما يضع السائقين في حيرة من أمرهم، ويوقعهم في خيارات تربكهم وتربك المسافرين.

من جانبه، قدم معاون مدير منطقة مصياف النقيب علاء طالب الموجود يومياً في كراج الانطلاق بهدف تسيير أمور المسافرين، قدم شكره لـ”تشرين” لمتابعتها وتعاونها مع الجهات المعنية لما فيه الخير والفائدة للإخوة المواطنين.

وبقي أن نشير إلى أن كل ما يحدث من إجراءات مربكة سببها تخبّط فرع محروقات حماة.