الرياضة تعادل الدواء بمعالجة الاكتئاب

تشرين:

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة قد تكون عاملاً حاسماً، للشعور بالتحسن عند الإصابة بالاكتئاب، ومن تلك الرياضات «المشي والركض واليوغا والتاي تشي والتمارين الهوائية وتدريبات القوة».

أشارت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية «BMJ» إلى فوائد قوية لممارسة التمارين الرياضية بكفاءة العلاج نفسها عندما يتعلق الأمر بعلاج الاكتئاب، وفق ما نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

والاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعوراً دائماً بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى أيضاً «اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري»، ووفق «منظمة الصحة العالمية» يعاني نحو 280 مليون شخص في العالم من الاكتئاب، بما يقدر بنحو 3.8 %من سكان العالم.

وهو يؤثر في شعور وتفكير وسلوك المصاب ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات العاطفية والجسدية، وقد يواجه المصاب بالاكتئاب صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحياناً قد يشعر بأن «الحياة لا تستحق العيش».

يعدّ الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف ولا يمكن «الخروج» منه ببساطة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور مايكل نويتل، وهو محاضر في كلية علم النفس بجامعة كوينزلاند في أستراليا: إن الاكتئاب يضر الإنسان أكثر من الديون أو الطلاق أو مرض السكري، مضيفاً: إن «التمارين الرياضية تساعد في علاج الاكتئاب»، وأنها تشكل خيار علاج قوياً.

وقال نويتل: لا يهم مقدار التمارين التي يمارسها الأشخاص، سواء من حيث الجلسات أو الدقائق في الأسبوع، مؤكداً أن شدة التمرين أحدثت الفارق الأكبر، ولكنه أشار إلى أن حتى المشي كان له تأثير.

وأشار نويتل ، إلى أن العديد من الأشخاص يعانون من صعوبة العثور على الحافز لممارسة الرياضة، والإصابة بالاكتئاب يمكن أن يزيد من صعوبة ذلك، مؤكداً أنه يمكن العثور على «الدوافع» من خلال الانضمام إلى مجموعة للياقة البدنية أو الحصول على مدرب أو مطالبة أحد أفراد أسرتك بالذهاب في نزهة على الأقدام معك، وقال: اتخاذ خطوات قليلة نحو الحصول على هذا الدعم يزيد من احتمالية استمرارك في العمل.

وسواء كان الشيء الذي تفضله هو تدريب الأثقال أو المشي، فأنت بحاجة إلى جعل النشاط ممتعاً للاستمرار فيه، فكلما استمتعت بتمرينك، زادت ثقتك في التغلب على عقبات التمرين، ما يعني أنه من المرجح أن تلتزم بنظام معين.

من جانبه، قال الدكتور آدم شيكرود الأستاذ المساعد في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ييل: إن نتائج الدراسة الحديثة تتوافق مع ما قالته العديد من الدراسات الأخرى حول فوائد التمارين الرياضية، مشيراً إلى دراسة في عام 2018، أظهرت أن أكثر من 1.2 مليون أميركي، يمارسون الرياضة أصبحوا بصحة جسدية وعقلية أفضل.

وأكد شيكرود، أن التمارين الرياضية هي أسلوب جيد لعلاج الاكتئاب إلى جانب الخيارات الأخرى، بما في ذلك العلاج والأدوية.