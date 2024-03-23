المهندس عرنوس يعزي نظيره الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري

أرسل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس لنظيره الروسي ميخائيل ميشوستين برقية تعزية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري في موسكو.

وقال المهندس عرنوس في البرقية: باسم مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية وباسمي شخصياً، أعرب عن تضامننا التام مع الحكومة الروسية، وتعازينا الحارة لكم ولعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء العمل الإرهابي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف عرنوس إن الحكومة السورية إذ تدين وتستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تدعو إلى محاسبة مرتكبيه والمخططين والداعمين له، مؤكدة ثقتها بقدرة الحكومة والشعب الروسي الصديق على تجاوز هذه المحنة بفضل حكمة القيادة الروسية وصبر وصمود الشعب الروسي الصديق.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد حرصها على ترسيخ التعاون مع حكومة روسيا الاتحادية في مواجهة الإرهاب الدولي وأدواته بما يحقق السلام والاستقرار لشعبينا الصديقين ولشعوب العالم كافة.

وقال المهندس عرنوس في ختام برقيته: تعازينا القلبية لكم، ومن خلالكم إلى عائلات الضحايا، سائلين الله الرحمة للضحايا وللمصابين الشفاء العاجل.