بطولة عيد الأم بالشطرنج في نادي سلمية

حماة- مرهف هرموش:

كثيرة هي الفعاليات الرياضية التي تُقام تحت مسميات مختلفة، ولكن نادي سلمية الرياضي اختار أن يميز إحدى فعالياته لهذا العام بمزامنتها مع عيد الأم فأقام بطولة بالشطرنج بالتنسيق والتعاون مع أحد لاعبيه المخضرمين وهو د. علي عزو إحياءً لذكرى والدته التي كانت تمارس هذه اللعبة في صفوف النادي.

الحكم الدولي ومدرب نادي سلمية الرياضي ومشرف البطولة علي الخطيب أشار في تصريح خاص لـ”تشرين” أن هذه البطولة كانت بعنوان الوفاء للأم وإحياء لذكرى اللاعبة الراحلة شفيقة المير سليم، للاعبين من سن 40 سنة وما فوق، حيث شارك فيها 23 لاعباً وكانت البطولة قوية جداً ومميزة من حيث التنظيم والأداء وقوة المنافسين.

وأضاف الخطيب: إن البطولة أقيمت وفق النظام السويسري وشارك فيها مجموعة من اللاعبين المخضرمين ممن كانوا في صفوف منتخباتنا الوطنية، وحصلوا على بطولات محلية ودولية وقد كانت النتائج كالتالي:

في المركز الأول اللاعب تيسير هابيل.

وفي المركز الثاني اللاعب نضال استانبولي.

والمركز الثالث اللاعب جمال عبظو.

وحل رابعاً اللاعب فراس الضمان.

وبيّن الحكم الدولي علي الخطيب أن د.علي عزو من لاعبي النادي المتميزين الذين حصلوا على بطولة الجمهورية عام 1996 وهو من عائلة رياضية بامتياز، وقد تم تكريم اللاعبين الفائزين في البطولة في جو احتفالي جميل.