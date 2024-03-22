موسكو: لن نسمح بانجرار مجلس الأمن وراء ألعاب واشنطن و«إسرائيل» القذرة في غزة

تشرين:

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بلاده لن تسمح لمجلس الأمن بالانجرار إلى ألعاب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي القذرة بالقضاء على فلسطينيي قطاع غزة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بوليانسكي قوله اليوم: إنه لا توجد في مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي دعوة لوقف فوري لإطلاق النار.

ولم يقرر الأمريكيون سوى صياغة مفادها أن “المجلس يحدد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”، مضيفاً: إن هذا الأمر بالضبط هو ما تريده “إسرائيل” وشريكها الأمريكي للقضاء على الفلسطينيين في غزة بشكل كامل أو إخراجهم من هناك”.

وشدد بولياتسكي على أن “روسيا لن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالانجرار إلى هذه الألعاب القذرة”، مذكراً بأن واشنطن لم تخف أن الشيء الرئيسي في مشروعها هو “ليس الصياغات الغامضة حول وقف إطلاق النار، بل الإدانة الأحادية الجانب للمقاومة الفلسطينية”.

ولفت بوليانسكي إلى أن مشروع القرار الأمريكي لم يتضمن كلمة واحدة حول تصرفات الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكانت روسيا والصين استخدمتا في وقت سابق اليوم حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تقدمت به الولايات المتحدة لا يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويسمح للاحتلال باستمرار قتل الفلسطينيين والإفلات من العقاب.