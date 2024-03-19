صعوبات كبيرة تواجه قصابي طرطوس.. رئيس جمعية القصابين لـ”تشرين”: أجور النقل ومصادرة المواشي أرهقتنا

طرطوس – رفاه نيوف:

تواجه قصابي محافظة طرطوس صعوبات كبيرة، باتت تؤرقهم وتكبدهم خسائر كبيرة، وأصبحوا غير قادرين على تحمّلها، وأهمها أجور النقل المرتفعة، ودوريات الجمارك التي تصادر المواشي.. هذه المعاناة انعكست على أسعار اللحوم الحمراء في المحافظة، حيث سجل سعر كيلو لحم الغنم 250 ألف ليرة، والعجل 200 ألف ليرة مؤخراً عند الكثير من القصابين، وبالتالي حتى أوقية اللحم الأحمر باتت مستحيلة لذوي الدخل المحدود.

رئيس جمعية القصابين في طرطوس باسم سليمان أكد لـ”تشرين” أن مشكلة النقل من أكبر وأعقد الصعوبات التي يعانيها القصابون في طرطوس، حيث لا يوجد بازار للمواشي في المحافظة، ما يضطر القصاب للذهاب إلى محافظة حماة أو حمص لشراء حاجته من رؤوس الغنم أو العجول، و قد تصل أجور النقل إلى أكثر من مليون ليرة.

وأشار سليمان إلى أن الأكثر وجعاً للقصابين عدم السماح لهم بتحميل أكثر من عجلين في السيارة الواحدة أو ثلاث رؤوس غنم، وتساءل: هل يعقل أن يدفع القصاب مليون ليرة أجرة نقل من حماة إلى طرطوس مقابل “تحميل” رأسين من العجول؟ إضافة إلى مصادرة دوريات الجمارك الحمولة من المواشي، على الرغم من إبراز شهادة حرفية وأوراق ثبوتية لدى القصاب، وهذا لم يعفِ القصاب من مصادرة الحمولة. كاشفاً عن مصادرة الجمارك حمولة سيارة فيها 60 رأس غنم على أطراف حماة، تعود لقصاب من بلدة الشيخ سعد لديه مزرعة ومسلخ مرخصان، وهذا ما حدث مع قصاب آخر من منطقة صافيتا وكذلك لديه مزرعة ومسلخ مرخصان.

ولفت سليمان إلى أن الأغنام قليلة جداً في أسواق المحافظات المنتجة بسبب عمليات التهريب التي ما زالت قائمة باتجاه العراق. مشيراً إلى أن سعر كيلو لحم العجل (قائم) ما بين 55-60 ألفاً وسعر كيلو الغنم (قائم) 80 – 110 آلاف ليرة. وأوضح أن سعر كيلو لحم العجل لا يتجاوز الـ170 ألف ليرة وما بين 200 – 225 ألفاً سعر كيلو الغنم في أسواق مدينة طرطوس.