٤٠٠ ألف طالب من ٣٨٠٠ مدرسة يتحضرون لتصفيات تحدي القراءة

دمشق- دينا عبد:

عقد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اجتماعاً افتراضياً مع مدراء التربية في المحافظات وتناول الحديث تحضيرات المحافظات لتحدي القراءة في موسمها الثامن وعدد الطلاب والتلاميذ والصعوبات التي تواجههم.

وزير التربية خلال الاجتماع بين أن فعالية تحدي القراءة جزء من تراثنا التربوي للتشجيع على القراءة؛ مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز هواية القراءة لدى كل فئات التلاميذ لأن أي مشروع ثقافي يبدأ بالقراءة؛ ورفع المقدرة الفكرية عند الشخص تأتي من خلال إطلاعه على تجارب الآخرين.

مشيراً إلى أن أي فعالية ثقافية من غير موضوع المنهاج علينا تشجيع التلاميذ عليها من خلال القراءة أو الفنون الأخرى كالمسرح والكتابة وأي شي يساعد تلاميذنا على النهوض بالمجتمع.

وأكد وزير التربية خلال الاجتماع أن تراكم الثقافات هو الذي حمانا من الحرب، وعلينا أن نتذكر أن التربية كلمة واسعة لا تشمل القضايا الأخلاقية والتعليمية إنما تشمل الثقافية.

بدوره منسق البرنامج الوطني لتحدي القراءة علي عباس أوضح في تصريح ل”تشرين” أن تحدي القراءة في موسمه الثامن كان فيه مشاركة وتحضير أكبر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلاب والتلاميذ المسجلين للمشاركة في مسابقة تحدي القراءة ٤٠٠ ألف طالب من ٣٨٠٠ مدرسة و١٩ منطقة تعليمية.

وأشار عباس إلى أن اللافت هذا العام المشاركة الكبيرة لاصحاب الهمم حيث بلغ عدد التلاميذ المشاركين ٤٥٠ طالباً من المناطق التعليمية التي ذكرناها، منوهاً أن التصفيات النهائية ستكون نهاية شهر نيسان على مستوى المدارس ثم على مستوى المحافظات وأخيراً على مستوى الجمهورية.

وأكد عباس أن كل هذه الجهود كانت من خلال فريق عمل متكامل يتألف من حوالي٧٠٠٠ متطوع من مدرسي وزارة التربية يدربون الطلاب على تحدي القراءة.

وخلال الاجتماع عرض مديرو التربية الصعوبات التي تواجههم والمتمثلة بنقص عدد الكتب وضعف شبكة الإنترنت وخاصة في مناطق الأرياف.