الوحدة كسب الرهان.. وتشرين تقدم لمركز الوصافة في الدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

اختتمت أمس منافسات الجولة السابعة عشرة “السادسة” إياباً من الدوري الممتاز لكرة القدم بخمسة لقاءات كان أبرزها وأهمها لقاء الوحدة والساحل في ملعب الصالة الرياضي في طرطوس، “لقاء النقاط المضاعفة ” الذي أنهاه الضيوف لمصلحتهم بثلاثية مقابل هدفين.

وتقدّم البرتقالي أولاً عن طريق تراوري منذ الدقيقة الرابعة، ومن ثم ضاعف يحيى الكرك النتيجة لصالح فريق الوحدة في د 26 وبه انتهى الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحس أصحاب الأرض بحراجة الموقف، وتقدموا نحو المناطق الهجومية، وأثمر ذلك عن تقليص الفارق عبر شادي الحموي بعد 5 دقائق من انطلاقة هذا الشوط، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ عزز ماهر دعبول تقدم الوحدة بهدف ثالث في د 65، لكن لاعبو الساحل لم يستسلموا وسجّل سامر السالم الهدف الثاني لأصحاب الارض في د 80 من ركلة جزاء.

لكن هذا لم يكن كافياً لعودة “الساحل” في المباراة.

وقد ذهب ريع هذه المباراة بالكامل لعائلة “قيس الزرزور” والذي توفي منذ أيام في مغارة الدلبة في “طرطوس”.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق الوحدة 17 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الساحل عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

بالانتقال إلى ملعب حماة البلدي حيث واصل الفتوة مسلسل انتصاراته بتحقيق الفوز على الطليعة بهدفين دون مقابل، حيث تناوب على تسجيلهما أحمد الأشقر الهدف الأول في د 13 وجاء الثاني عبر نيران صديقة بالخطأ في مرمى فريقه ضاعف أسمر محمد النتيجة للضيوف في د46.

وبهذا الفوز رفع الفتوة رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الدوري ويحتاج لفوز وحيد لكي يحسم الدوري بشكل رسمي لصالحه، أما الطليعة فقد تجمد رصيده عند النقطة 20 ليتراجع للمركز التاسع.

إلى ملعب الباسل في حمص حيث مني الحرية بخسارة جديدة أمام الوثبة و بهدفين لهدف وسجل الأخضر أولاً عن طريق محمد خير الأحمد في د 17، وأدرك التعادل لأصحاب الأرض اللاعب علي غصن في د43 ومن ثم أحرز سلطان سلطان الهدف الثاني في د 76 ، وبهذا الفوز أصبح رصيد فريق الوثبة 22 نقطة بالمركز الثامن وبقي فريق الحرية أخيراً برصيد 7 نقاط.

وإلى المباراة التي احتضنها ملعب الحمدانية في حلب حقق الأهلي فوزاً مهماً على حطين بهدفين لهدف، حيث سجل الأهلي أولاً عبر اللاعب حمزة السواس في د 32 وأدرك سعد أحمد التعادل في د50 ، وعاد الأهلي للتقدم من جديد عن طريق محمد غنام في د 81، لينتهي به اللقاء، وأصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد حطين عند النقطة 29 بالمركز الثاني مؤقتاً.

بدوره تمكن الكرامة من العودة من ملعب الجلاء بدمشق بفوز غال على حساب فريق الجيش بهدف اللاعب مهند فاضل في د 51، وبهذا الفوز رفع فريق الكرامة نقاطه إلى 23 نقطة بالمركز السابع، أما فريق الجيش فتجمد رصيده عند النقطة 23 بالمركز السادس.

وفي ملعب الباسل في اللاذقية تشرين تجاوز جاره جبلة تحت الأضواء الكاشفة بهدف ليث علي في الدقيقة 23 من الشوط الأول، وبهذا الفوز ولأول مرة يصعد لمركز الوصافة ب31 نقطة، وجبلة بقي رابعا ب28 نقطة.