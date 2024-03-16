هموم زراعية تشغل تفكير أهالي قرية سالة

السويداء- طلال الكفيري:

يطالب مزارعو قرية سالة الواقعة إلى الشرق من مدينة السويداء، بضرورة إيلاء قريتهم مزيداً من الاهتمام الزراعي، لكونها ما زالت تفتقد حتى تاريخه للعديد من الطرق الزراعية، عدا عن حاجتها لاستصلاح المزيد من أراضيها الزراعية القابلة للزراعة لكونه تغلب عليها الصفة الصخرية.

ويشير مزارعو القرية إلى أن أغلب الطرق التي يستخدمونها حالياً هي ترابية ووعرة، ما أصبحت تْشكل عائقاً أمامهم عند تسويق الإنتاج، ولاسيما أن سالة تعد من القرى المنتجة للتفاح، لذلك يطالب فلاحوها بضرورة تعبيد هذه الطرق ولو اقتصادياً، لكونها تعد بمنزلة بوابة لعبور المزارعين إلى أراضيهم.

أضف لما تم ذكره فمساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة ما زالت بحاجة لتطوير واستصلاح، وخاصة أن آليات التطوير بدأت باستصلاح أراضيهم منذ نحو 13 عاماً ولتاريخه لم تكملها، ما أبقاها بوراً، ويتعذر على أصحابها استثمارها، لكونها مملوءة بالحجارة، علما أن استصلاحها بآليات القطاع الخاص شبه مستحيل، ولاسيما أن ساعة الاستصلاح أصبحت فوق المليون ليرة.

من جهته أكد رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ ل ” تشرين” أن معظم قرى وبلدات المحافظة بحاجة لشق طرق زراعية ضمن أراضيها، ويتم ذلك وفق الإمكانات المتاحةللجهة المنفذة للمشروعات الطرقية.

ومن ناحية ثانية أوضح مدير مشروع استصلاح الأراضي في السويداء المهندس شوقي اشتي ل” تشرين” أنه بالنسبة لاستصلاح الأراضي هناك خطة يتم العمل عليها، فخطة المشروع هذا العام هي تطوير 1000 دونم طبعاً لزراعتها بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، وهذه الخطة على مستوى المحافظة.