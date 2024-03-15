الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في أغلب المناطق

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 -3 درجات مئوية في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة، حيث تكون أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الغربية والوسطى والشمالية تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المنطقة الساحلية والشمالية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 80 كيلو متراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في كل المناطق، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويبقى الجو مائلاً للبرودة ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية.