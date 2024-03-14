الهلال والشرطة يتصدران دوري كرة قدم الأولى

درعا- هيثم العلي:

انتهت منافسات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز لكرة القدم للمجموعتين، ففي الشمالية تصدر الهلتل ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط بعد تعادله مع النواعير تلاه خطاب والنواعير بـ4 نقاط وأخيراً الجهاد بـ3 نقاط بعد فوزه على خطاب بهدف نظيف.

وفي الجنوبية تصدر الشرطة الترتيب بـ7 نقاط يليه الشعلة بـ5 نقاط فالمجد بنقطتين وأخيراً النبك بنقطة واحدة.

النبك خطف نقطة بالأمس من المجد بتعادله السلبي في اللقاء الذي جمعها في ملعب الجلاء بدمشق ، وفي ملعب درعا الصناعي خرج فريقا الشعلة والشرطة متعادلين وكررا مشهد الذهاب والإياب، وبالتالي تقاسما النقاط، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب العشب الصناعي بدرعا وانتهت بالتعادل السلبي.

حيث شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين لرغبة كل منهما في الفوز، وكان الشعلة الطرف الأفضل في بداية اللقاء من خلال الاستحواذ والوصول الذي أثمر تهديداً مبكراً عبر تسديدة زورو القناص التي أبعدها الحارس وعرضية أحمد عمارة لم تجد من يتابعها.

بينما كاد فراس الحسين أن يسجل بعدما جانبت تسديدته القائم الحارس شيفان أوسي حارس الشرطة أنقذ مرماه عندما تصدى لكرة زورو القوية من خارج المنطقة وكانت أثمن الفرص بنهاية الشوط الأول رأسية مروان الصلال التي جانبت القائم أيضاً لينتهي الشوط الأول سلبياً .

وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة منذ بدايته، وجاء أكثر قوة وأفضل فنياً بعد اندفاع الفريقين للهجوم، فالشعلة تقدم للخطوط الأمامية وكان الأفضل في السيطرة، وبمرور الوقت فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، ليضطر لاعبو الشرطة للتراجع للحفاظ على نظافة شباكهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد الشعلة أن يخطف هدفاً مبكراً في الدقائق الأولى بعد عرضية فواز السعد التي لم يتفاهم الدمراني وزورو على تسجيلها وهما على بعد خطوات من المرمى ليبعدها الدفاع.

وكرة ثانية كانت أخطر الفرص مباشرة طه العايق تابعها أديب عيسى برأسية لكن الحارس أوسي تدخل وأنقذها للمرة الثانية وعانقت تسديدة يوسف عبدالله شباك الشرطة من الخارج، ورغم مواصلة الشعلة الأفضلية عبر تهديد جديد عندما قام الحارس باحتضان تسديدة بلال العاسمي القوية من خارج المنطقة.

التعادل كان ظالماً للشعلة

كان التعادل ظالماً ولأسباب عديدة منها عدد الفرص السانحة للفريق ولعل إجماع العديد من المتابعين أنّ حارس مرمى الشرطة كان نجم المباراة يؤكد ذلك, وبالمقابل فإنّ الشرطة لم يهدد مرمى الشعلة إلّا من كرة واحدة أو كرتين لم يشكل ذلك خطورة على مرمى الخياري.

نسبة السيطرة والاستحواذ والركلات الركنية وعدد التسديدات على مرمى الشرطة تؤكد أن الشعلة بسط سيطرته المطلقة على المباراة وأنه قابل فريق دفاعي كان طموحه فقط الخروج بالتعادل والأمور كانت ستتغير لو نجح الشعلة في هو قنص هدف مبكر ولكن قدر الله وما شاء فعل.

الجدير ذكره أن منافسات مرحلة الإياب ستنطلق الأسبوع بعد القادم وستنتهي في وقفة عيد الفطر المبارك، لكن الفرق أكدت أنها ستقدم كتاباً لاتحاد كرة القدم ممثلاً بلجنة المسابقات لتأجيل الإياب إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.