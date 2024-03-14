إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة تملّح الأراضي الزراعية في ديرالزور

ديرالزور – مالك الجاسم:

بعد المشكلة التي عانتها الأراضي الزراعية في مدينة دير الزور وريفها من خلال تملّح حوالي ٤٩ ألف دونم، تم اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على هذا الأمر.

وفي حديثه لـ”تشرين”، أكد رئيس قسم التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى المهندس حسين حمدان أنّ الإجراءات تركزت على تركيب آبار في قطاع الري الخامس بموجب العقد مع المنظمات الدولية، حيث سيتم تركيب ٣٣ بئراً وتعزيل ٢٠٧ كم من المصارف الرئيسة والثانوية والمستنقعية تشمل كل مناطق القطاع، وهذا يضاف إلى الآبار العشر التي قامت الورشات بتركيبها.

وأضاف حمدان: أما فيما يخص القطاع الثالث فقد تمّ تركيب ١٢ بئر صرف عمودية ٦ منها تعمل على الطاقة الكهربائية و ٦ تعمل على الطاقة الشمسية إضافة إلى تأهيل الخط المغذي لآبار الصرف العمودية من منطقة الميادين وحتى موحسن بطول ٣٥ كم، ويوجد عقد قيد التصديق في الوقت الحالي لتأهيل ٣٠ بئراً جديدة في موحسن والبوليل وسعلو.

لافتاً إلى أنه تمّ الانتهاء في الوقت الحالي من تأهيل خط التوتر المغذي للمحطة وإنهاء الأعمال الكهربائية والميكانيكية في المحطة الرئيسة وإجراء أعمال تشغيل تجريبية لاختبار شبكة الري المطمورة وتركيب مآخذ الري ومعالجة بعض الأمور في الشبكة.

يذكر أنّ ٤٩ ألف دونم من الأراضي الزراعية بدير الزور عانت من مشكلة التملح نتيجة الظروف التي مرت بها المحافظة وقيام المجموعات الإرهابية المسلحة بسرقة المعدات وتخريب المضخات، وتوزعت الأضرار على ٢٥٢٨٠ دونماً في مدينة ديرالزور و ٢٠٢٤٦ دونماً في مدينة الميادين و ٢٥٠٠ دونم في مدينة البوكمال.