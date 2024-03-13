حسابات الدفع الإلكتروني في «التجاري» تجاوزت 1.7 مليون حساب ومرشحة للزيادة

دمشق – إبراهيم غيبور:

تتزايد حسابات الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري بشكل ملحوظ ولاسيما بعد الربط مع شركتي الدفع الإلكتروني «بترا» و«فاتورة».

ولأن البنية التقنية لدى المصرف تتيح له التحرك بهامش واسع من خدمات الدفع الإلكتروني، فإن الحسابات المفتوحة، وفق ما أكده مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف لـ«تشرين»، تجاوزت 1,7 مليون حساب دفع إلكتروني.

وحسب الدكتور يوسف هناك إقبال كبير على فتح حسابات الدفع الإلكتروني، ومن المتوقع أن يزداد عددها خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد ربط عدد من محطات الوقود الحكومية وتمكين المواطنين من تسديد ثمن الوقود عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن قرار مصرف سورية المركزي بتحديد سقف بطاقات الدفع بمليوني ليرة ساهم إلى حد كبير في دفع عدد كبير من أصحاب السيارات إلى فتح حسابات دفع إلكتروني وتالياً تسهيل عمليات تسديد ثمن الوقود.

د. يوسف لـ«تشرين»: تشميل جميع محطات الوقود في مراحل لاحقة

وجدد مدير عام التجاري السوري تأكيده بأن عدد محطات الوقود التابعة لشركة محروقات التي تم ربطها بالدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع المعروفة باسم أجهزة P.O.S وصل إلى 12 محطة حتى تاريخه، مع الإشارة إلى أن خطة نشر الدفع الإلكتروني مستمرة لتشمل جميع محطات الوقود في مراحل لاحقة.

وعن المنظومة التقنية التي يعتمد عليها المصرف بتقديم خدماته لعملائه، أضاف الدكتور يوسف: إنها متطورة لدرجة تسمح بإضافة العديد من الخدمات المصرفية لحاملي بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف التجاري السوري وبقية المصارف الأخرى المرتبطة بشركتي الدفع المعتمدتين، وهما «بترا» و«فاتورة».