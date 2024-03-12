تشكيل لجان لتقدير أضرار المحاصيل الزراعية في الغاب

حماة – نصار الجرف:

تسبّبت الأمطار الغزيرة لهذا العام بأضرار للمحاصيل الزراعية في منطقة الغاب، نتيجة غمرها مساحات واسعة من الأراضي بالمياه، بسبب قلة تصريف مياه الأمطار، والتي زادت عن المعدل السنوي لهذا الموسم، ما تسبب بأضرار للمحاصيل وأهمها القمح.

وأوضح مدير هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف لـ”تشرين” أنه تمّ الاستعداد الكامل لموسم الشتاء الحالي ، من ناحية تعزيل المصارف الحقلية لتصريف مياه الأمطار في الأراضي الزراعية، والتي تبلغ أطوال هذه المصارف ١٣١٦ كم، حيث لدينا خطة ثلاثية، أي كل ثلاث سنوات، لتعزيل المصارف الحقلية على مستوى منطقة الغاب، بسبب قلة الآليات المطلوبة للعمل، وهذا العام تمّ تعزيل المصارف ذات الأولوية، التي يمكن من خلالها تصريف المياه في حال كان الموسم المطري غزيراً جداً وتجاوز المعدل السنوي، ولكن الموسم الحالي كان أغزر مما هو متوقع بأضعاف، ولم يحصل مثله منذ عام ١٩٨٠، وبسبب غرق الأراضي الزراعية تضررت المحاصيل، وأهمها القمح في منطقتي شطحة وعين الكروم.

من جانبه، بيّن مدير دائرة الإنتاج النباتي في الهيئة المهندس وفيق زروف، أنه نتيجة غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة الغاب، وتضرر المحاصيل، تمّ التوجيه إلى رؤساء الأقسام الخارجية الحقلية ضمن هيئة تطوير الغاب وإلى رؤساء الوحدات الإرشادية بالعمل، بالتنسيق مع صندوق الجفاف والكوارث، لتشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن الغمر والتي توضحت حالياً بعد ارتفاع درجات الحرارة ، للعمل على حصر هذه المساحات وتقدير نسبة الضرر لكل فلاح على مستوى كل قسم حقلي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام صندوق الجفاف والكوارث.