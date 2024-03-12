برنامج مكثف لمديرية الشؤون الاجتماعية في دير الزور خلال شهر رمضان

دير الزور – مالك الجاسم:

اتخذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور كل الاستعدادات لشهر رمضان المبارك من خلال برنامج مكثف سوف يتم تنفيذه خلال الشهر الفضيل، وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد “أحمد اطليوش الشتات” مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك أكثر من عمل سيتم تنفيذه من خلال تجهيز مطبخ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف، لتوزيع الوجبات الغذائية للأسر بشكل يومي ضمن أكثر من حي، إضافة إلى التنسيق مع الجمعيات في المحافظة لتجهيز قوائم للأسر الأكثر احتياجاً لتوزيع سلل غذائية، وكل سلة لا تقل عن ٣٠٠ ألف توزع بشكل مجاني بحيث يكون هناك (داتا) لاستهداف أكبر عدد من الأسر بحيث تستفيد الأسرة مرة واحدة خلال شهر رمضان.

وأضاف “اطليوش” أن الجمعيات التي ستشارك في هذا العمل جهزت كل ما يلزم لهذا الموضوع، ويبقى الباب مفتوحاً لمزيد من العمل والمبادرات من قبل الجمعيات لأن التركيز على استهداف الأسر الأكثر احتياجاً.

يذكر أن لجنة الإغاثة في المحافظة عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحضيرات خلال شهر رمضان المبارك.