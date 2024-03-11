خبراء روس يبتكرون مادة هلامية تزيد من استخراج النفط

تشرين:

ابتكر خبراء جامعة بيرم الوطنية للبحوث مادة هلامية يمكنها زيادة استخراج النفط عن طريق التحكم في ضغط الماء الذي يحقن في آبار النفط.

ونقلت وكالة «تاس» عن الخبير فلاديمير بوبليغين قوله: «يغلق الهلام المبتكر 99 بالمئة من المسام والقنوات في العينات الصخرية ذات المسامية العالية، وتسد المادة المبتكرة الشقوق وتتغلغل قليلاً في الصخور ذات النفاذية المنخفضة، وتتشكل في غضون 24 ساعة بنية تشبه الهلام تمنع حركة المياه في التشققات».

ويضخ الماء إلى طبقة النفط من خلال آبار حقن خاصة لدفع النفط بفاعلية عالية إلى آبار الإنتاج، ولأن استخراج النفط ينخفض عند وجود شقوق كثيرة في الصخور، فقد ابتكر الخبراء «هلام بوليمير» لضخه في طبقة الصخور لسد الشقوق بفاعلية عالية مقارنة بالمواد المستخدمة حالياً.

ووفقاً لمصدر في المكتب الإعلامي، لا تلبي المواد الحالية دائماً المتطلبات اللازمة لغمر الآبار بالمستوى المطلوب، ولسد الشقوق في التكوينات باستخدام زيت عالي اللزوجة ابتكر الخبراء مكونات تركيبة هلامية جديدة، أساسها عديد الأكريلاميد «Polyacrylamide»‏ والليغنوسلفونات التقنية، وحمض الهيدروكلوريك، وكلوريد المغنيسيوم، وباستخدام التركيبة الجديدة يتحسن اتجاه حركة المياه عبر الطبقة النفطية ما يزيد من كميات النفط المستخرجة.