الجو صحو بشكل عام وبارد ليلاً في المرتفعات الجبلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويكون بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية الغربية، بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو دافئاً وصحواً نهاراً وبارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية.