بمناسبة يوم المرأة.. عرض حكايات وتبادل خبرات ضمن لقاء تشاركي ( احكيلي عن بلدي)

دمشق – دينا عبد:

أقامت مؤسسة سورية بتجمعنا وجمعية “لبلادي” لقاء حوارياً تشاركياً تحت عنوان ( احكيلي عن بلدي) الذي استضافت من خلاله مؤسسة سورية بتجمعنا، الأمانة السورية للتنمية ومجمع لحن الحياة وكشاف سورية.

عضو مجلس الشعب ورئيسة مجلس إدارة جمعية ( لبلادي) ربى ميرزا بينت أن اللقاء التشاركي اليوم سيتم مع خمس مؤسسات تعنى بالشأن العام وتعمل على الأرض منذ بداية الحرب على سورية ولغاية اليوم، وبينت ميرزا أن هدف هذا اللقاء إظهار الروح الإيجابية والعمل الإيجابي على أرض الواقع..

مشيرة إلى أن احتفالية (احكيلي عن بلدي) جاءت تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم ويوم المعلم وسيتم تقديم ومناقشة عدة أعمال؛ من أهمها عمل يتناول قصة التراث مع الأمانة السورية للتنمية ضمن ( احكيلي عن بلدي)؛ قصة طفولة مع الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب.

قصة شباب مع كشاف سورية؛ قصة عطاء مع مؤسسة سورية بتجمعنا؛ قصة وطن بالعلم والقانون مع جمعية بلادي.

بدورها لينا هزيم عضو جمعية “لبلادي” أشارت إلى أن الاحتفالية تتضمن أكثر من فعالية اجتماعية وكلها جاءت لتأكيد دور المرأة في المجتمع تقديراً لجهودها على أرض الواقع .

عضو اللجنة التنفيذية بكشاف سورية نزار يارد قال: هي دعوة كريمة من جمعية لبلادي وسورية بتجمعنا التي تعنى ببناء الوطن والمجتمع وحتى يكون لدينا أفراد وشباب قادة من المؤكد يجب أن يكون هناك حركة كشفية معنية بهذا الموضوع لأنها موجهة لتنشئة الجيل من عمر الطفولة لليافعين مروراً بمرحلة الشباب حتى يدخلوا بسن الرشد ليكونوا حقيقة شباباً مؤتمناً عليهم .. قادة مجتمع وأبناء يتحملون المسؤولية بكل ثقة وشجاعة ويستحقون اسم سورية الحقيقية.

وأوضح يارد ل”تشرين” أنهم قاموا بأكثر من أربع فعاليات مهمة بالتشاركية مع جمعية بلادي فهي سباقة بالأمور التي تعنى بتنمية المجتمع.

بدورها عضو مجلس أمناء سورية بتجمعنا سيرين الفرا بينت أنه خلال ١٢ سنة من الحرب والظروف التي واجهت السوريين سورية دائماً تجمعنا على المحبة والعطاء الدائم (العطاء بلا حدود) حتى نغطي كل المحافظات بكل الأزمات إغاثي؛ تنموي؛ بالنسبة لعملنا فهناك تشبيك دائم مع الأمانة السورية للتنمية التي ستتحدث اليوم عن التراث المهم لبلدنا فهدفنا اليوم إظهار العمل الذي نقوم به على أرض الواقع والذي غالباً غائباً عن الكثيرين؛ فالعمل لم يتوقف بل ازداد أضعافاً مضاعفه.

د. يارا معلا مديرة البرنامج الوطني للأمانة السورية للتنمية بينت أن الاحتفالية اليوم هي حدث تشاركي يجمعنا مع بعضنا حتى يتحدث كل واحد عن قصته ويكون هناك نوع من الإلهام والاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا.

يذكر أن الاحتفالية أقيمت بالتشاركية والحوار مع خمس مؤسسات وتضمن الحوار عرض حكايات وتبادل الخبرات من قبل المشاركين عن (الطفل – المرأة – الوطن- العطاء بلا حدود – العلم- الشباب – التراث).