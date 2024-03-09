البدء بتركيب أجهزة GPS لسيارات الأجرة في محافظة طرطوس

طرطوس – وداد محفوض:

بلغ عدد أجهزة التتبع (GPS) المركبة على سيارات الأجرة “التكسي” في محافظة طرطوس حتى اليوم 900 جهاز من العدد الكلي المخصص لسيارات الأجرة والبالغ 7 آلاف سيارة أجرة مسجلة في نقل طرطوس، وقد بلغ عدد السيارات التي دفعت ثمن الجهاز بانتظار دورها للتركيب 5200 سيارة، وذلك حسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة طرطوس المهندس آصف حسن.

هذا وقد بدأت اللجنة المختصة من شركة محروقات بتركيب أجهزة التتبع منذ أربعة أيام في مقر كراج الانطلاق بمدينة طرطوس بوجود مكان مخدم بالكهرباء لتسيير العمل.

ولفت حسن إلى أن المحافظة دعت مالكي سيارات الأجرة الذين لم يسددوا ثمن الجهاز حتى تاريخه، إلى المبادرة خلال الأيام القادمة لتسديد ثمنه واستكمال الإجراءات ليُصار إلى تركيبه في أسرع وقت، لأنه في حال عدم التحاوب سوف يتم إيقاف التزويد بالوقود لهذه المركبات.

ونوه بأنه لن يتم تفعيل العمل بموجب هذا الجهاز إلا حين الانتهاء من تركيب الجهاز لكافة المركبات.