لعدم توقيع ملحق العقد.. بلدية داما توقف العمل بمشروع «الجاروشة» 

السويداء- طلال الكفيري:

ما زالت بلدية داما في السويداء تنتظر إكمال العمل بمشروع “الجاروشة” المتوقف منذ نحو ثلاثة أعوام، والذي أحدث بهدف تحقيق إيراد مالي للبلدية، ووفق تعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة المؤكدة على ضرورة إحداث مشروعات تنموية لمصلحة الوحدات الإدارية.

رئيس مجلس بلدية داما حسان القنطار أوضح لـ” تشرين” أن توقف العمل بهذا المشروع جاء نتيجة عدم توقيع ملحق العقد من المحافظة، ما أعطى ذريعة قانونية للمتعهد لعدم إكمال الأعمال، علماً أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت إلى 40 بالمئة، منوهاً إلى أن الأعمال البنائية من الخارج قد أنجزت بالكامل ولم يتبق سوى الإكساء الداخلي، وإكمالها متوقف على توقيع ملحق العقد، وبالتالي توفير سيولة مالية لها من الموازنة المستقلة للمحافظة.

ولفت القنطار إلى أن إحداث هذا المشروع كان الهدف منه تحقيق إيرادات مالية لمجلس البلدية، وتأمين «جاروشة» لجرش المادة العلفية، وخاصة الشعير لزوم مواشي المربين بعيداً عن القطاع الخاص، ولاسيما بعد أن أرهقت أسعار المادة العلفية جيوب المربين، وهي تخدم كامل المنطقة الشمالية الغربية من المحافظة في حال اكتمل هذا المشروع وتم وضعه في الاستثمار، إضافة إلى تأمينه العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

ولفت إلى أن التكلفة العقدية لهذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظة، تبلغ نحو ١٣٢ مليون ليرة عند انطلاق المشروع، وحالياً بعد هذا التوقف باتت الأعمال العقدية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المحلي. علماً أن المشروع ممول من الموازنة المستقلة للمحافظة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للجاروشة نحو طنين في الساعة.