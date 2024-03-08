شوارع “العلالي” في أشرفية صحنايا ملأى بالحفر..!

ريف دمشق- ياسر النعسان :

شكاوى عدة وردت ل”تشرين” من أهالي حي العلالي في أشرفية صحنايا التابعة لمحافظة ريف دمشق، يشيرون فيها إلى وجود العديد من الحفر في شوارع حيهم تصل إلى حدود العشر حفر منذ أكثر من عشر سنوات، من دون أن تكلف البلدية نفسها بوضع قميص إسفلتي لتغطيتها وإراحتهم منها ومن الأوحال التي تسببها، وخصوصاً في فصل الشتاء، فضلاً عن معاناة أصحاب السيارات من هذه الحفر أثناء عبورهم الطريق.

وبيّن الاهالي أن الحفر سببت الكثير من الحوادث والخسائر نتيجة إعادة تأهيل السيارات وصيانتها بعد الحوادث التي تنجم، و التي تسبّبت بأعطال لسياراتهم لا يُحمد عُقباها في ظل الغلاء والارتفاع الجنوني لقطع السيارات والصيانة، لافتين إلى أنهم أبلغوا البلدية مرات عدة، ولم يجدوا سوى الوعود تلي الوعود.

رئيس بلدية أشرفية صحنايا “أغيد مهنا” أشار من جهته رداً على الشكوى إلى أنه تمت المصادقة على مشروع تزفيت الطريق من ثانوية الباسل لغاية نهاية حارة العلالي، لافتاً إلى أنه سيتم المباشرة بالتزفيت خلال شهر نيسان المقبل.

ونحن بدورنا نشير إلى أهمية أن تتحول الأقوال إلى أفعال لكي ينعم الناس بطرق من دون حُفر أو منغصات.